Freitag gibt es einen „#Netzstreik“

Kreis Coesfeld. Zusammen mit Fridays for Future ruft die Initiative Parents for Future (Eltern für die Zukunft) Dülmen zu einem globalen Aktionstag auf. Nicht wie sonst draußen, sondern angesichts der Maßnahmen zur Corona-Pandemie übers Internet soll für ein besseres Klima gestreikt werden. Die Fridays-for-Future-Gruppen in Coesfeld, Dülmen und Nottuln freuen sich darauf, wenn sich viele Bürger beteiligen. „Eigentlich hatten alle For-Future-Gruppen im Kreis Coesfeld für den kommenden Freitag eine große, kreisweite Demo geplant. Aufgrund der Corona-Krise ist das natürlich so nicht möglich“, so Lotte Volkhardt und Tim Schreibert aus Dülmen. „Stattdessen werden wir zu Hause und im Netz demonstrieren. Wir hängen Plakate, Banner und Demoschilder in zahlreichen Fenstern auf, fotografieren sie und veröffentlichen sie online.“ Daran können sich alle Interessierten beteiligen. Anika Erfmann von Fridays for Future aus Nottuln: „Die Coronakrise im Moment erscheint schlimm und muss ernstgenommen werden, doch auch in Hinblick auf das Klima müssen wir weiterhin zusammen kämpfen.“

Von Allgemeine Zeitung