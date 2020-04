Reisefragen in Coronazeiten

0 Meine Pauschalreise wurde storniert und ich soll nun nur einen Gutschein erhalten. Ist das richtig?

Die Verbraucherberatung sagt: Aufgrund der aktuellen Rechtsgrundlagen hat der Reisende Anspruch auf Erstattung des Reisepreises. Dies gilt auch für Flüge, die durch die Fluggesellschaften storniert werden. Aktuell gilt dies auch bei in Deutschland gemieteten Ferienwohnungen. Um die Folgen der Corona-Krise für Unternehmen abzufedern, gibt es Pläne, die die geltenden Verbraucherrecht außer Kraft setzen können. Sollte es so kommen, müssten die Unternehmen ihren Kunden Kosten für ausgefallene Flüge und Reisen vorerst nicht erstatten. Verbraucher sollen stattdessen Gutscheine akzeptieren, deren Wert sie sich erst nach Ende 2021 auszahlen lassen können.

Die Verbraucherberatung meint dazu, dass Verbraucher Gutscheine akzeptieren können, um besonders hart von der Krise getroffene Anbieter zu unterstützen. „Das muss aber auf freiwilliger Basis geschehen“, betont Terwey. Wer lieber sein Geld zurück haben möchte, weil er es in der aktuellen Lage selbst braucht, muss dieses wichtige Verbraucherrecht behalten.

0 Was ist mit meiner Reisen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll?

Dazu kann noch keine verbindliche Aussage getroffen werden, da noch immer die aktuellen Reisebeschränkungen gelten. Die Kunden laufen bei einer frühen Stornierung Gefahr, dass sie vertraglich vereinbarte Stornierungskosten zahlen müssen.

0 Muss ich jetzt anstehende Restzahlungen leisten?

„Nach unserer Ansicht muss der Restpreis, der in diesen Tagen für eine bald anliegende Pauschalreise oder eine einzeln gebuchte in Deutschland gelegene Unterkunft fällig wird, nicht gezahlt werden“, so die Verbraucherberatung. Hintergrund ist, dass nach wie vor unklar ist, ob Reisen in den nächsten Wochen wie vereinbart durchgeführt bzw. Unterkünfte erreicht und für einen Urlaub genutzt werden können. „Zumindest Reisen, die in den nächsten Wochen stattfinden sollen, sind dermaßen gefährdet, dass die Zahlung des Restpreises unserer Auffassung nach verweigert werden kann“, so Terwey. Vor diesem Hintergrund haben Reiseveranstalter und Eigentümer von Ferienunterkünften kein Recht zum Rücktritt vom Vertrag. „Wir empfehlen, mit dem Veranstalter Kontakt aufzunehmen und zu verhandeln, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.“

0 Ich habe eine Reiserücktrittsversicherung, greift die bei einer abgesagten Reise?

Reiserücktrittsversicherungen zahlen in der Regel nur, wenn die Reisenden selbst erkrankt sind. Dies gilt aber nicht, wenn Pandemie-Krankheiten von der Versicherung ausgeschlossen sind. Stornieren die Reisenden wegen einer Reisewarnung, zahlt die Reiserücktrittsversicherung nicht. Muss eine Reise aufgrund von Kurzarbeit oder bei Verlust des Arbeitsplatzes durch den Reisenden storniert werden, ist dies in manchen Reiseversicherungen mitversichert.

0 Telefonische Sprechzeiten der Verbraucherzentrale im Kreis Coesfeld: 02594/ 84 06 801; Mo. und Di. 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Do. 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Fr. 9 bis 13 Uhr.