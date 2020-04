Zahl der Todesfälle steigt auf 18

Kreis Coesfeld. Zwei weitere Todesfälle aufgrund einer Ansteckung mit dem Coronavirus: Eine ältere Frau aus Coesfeld ist im Pflegeheim verstorben, ein älterer Mann aus Dülmen im Krankenhaus, wie der Kreis mitteilt. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 18. Zugleich korrigiert das Kreisgesundheitsamt eine gestrige Angabe: Der zuletzt gemeldete Tote, ebenfalls ein älterer Mann, wohnte nicht in Dülmen, sondern in der Kreisstadt. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus lag am Dienstag bei 486 Fällen - gegenüber 485 am Montag. 365 Menschen wurden inzwischen als gesund entlassen, darunter 32 Personen in Ascheberg, 20 in Billerbeck, 47 in Coesfeld, 105 in Dülmen, 15 in Havixbeck, 40 in Lüdinghausen, 19 in Nordkirchen, 21 in Nottuln, 15 in Olfen, neun in Rosendahl und 42 in Senden. 14 infizierte Menschen im Kreis Coesfeld werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung