Zahl Gesundeter steigt schneller als Neuinfektionen

Insgesamt verzeichnet Dülmen mit 138 Fällen die höchste Infektionsrate, gefolgt von Coesfeld mit 80 Fällen. Dülmen hat mit 102 Personen jedoch auch die meisten Gesundeten und hat – wie Coesfeld – nur noch 33 aktive Fälle. Die wenigsten Infektionen verzeichnet Rosendahl mit insgesamt 14, davon bereits acht Gesundete.

Dass die Zahl der Gesundeten am Samstag bei 335 Personen lag, am Sonntag jedoch nur noch bei 333, liege an einer „statistischen Bereinigung“ durch das Kreisgesundheitsamt, wie es seitens der Kreisverwaltung heißt. Daher musste die Zahl für einen Tag nach unten korrigiert werden.