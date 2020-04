Landräte schreiben Kanzlerin

Kreis Coesfeld. Die Landräte der Münsterlandkreise, darunter auch Dr. Christian Schulze Pellengahr (Kreis Coesfeld), haben sich gestern gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Münster mit einem Brandbrief an an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Spitzen des Bundes und des Landes NRW gewandt: Sie fordern darin, dass die neuen Öffnungsregeln für Ladenlokale geändert werden, die im Zuge der Coronapandemie gelten sollen. Sie halten es für nicht nachvollziehbar, dass es Geschäften mit einer Fläche größer als 800 qm nicht gestattet ist, durch eigene Absperrungen die zugänglichen Verkaufsflächen entsprechend zu reduzieren. Die zuständigen Ordnungsämter könnten die Einhaltung der Vorgaben überprüfen, schlagen die Landräte vor. „Eine solche Ungleichbehandlung ist aus Sicht der betroffenen Geschäftsinhaber, aber auch aus unserer Sicht als in der Region Verantwortliche, nicht gerechtfertigt“, heißt es in dem Schreiben.

Von Allgemeine Zeitung