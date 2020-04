Zahl der Genesenen steigt auf 319

Kreis Coesfeld (vth). Die Zahlen von Donnerstag geben Anlass zu Hoffnung: Keine weiteren Todesfälle im Kreis Coesfeld, nur zwei nachgewiesene weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus und die Zahl der Genesenen steigt von 250 am Mittwoch auf nun 319. Insgesamt sind 464 Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon 38 Personen in Ascheberg, 26 in Billerbeck, 76 in Coesfeld (Vortag: 74), 135 in Dülmen, 18 in Havixbeck, 48 in Lüdinghausen, 19 in Nordkirchen, 25 in Nottuln, 16 in Olfen, 14 in Rosendahl und 49 in Senden. 319 Menschen sind als gesundet gemeldet, davon 22 Personen in Ascheberg, 19 in Billerbeck, 34 in Coesfeld, 101 in Dülmen, 13 in Havixbeck, 31 in Lüdinghausen, 18 in Nordkirchen, 21 in Nottuln, 14 in Olfen, 10 in Rosendahl und 36 in Senden. 23 Menschen im Kreis Coesfeld werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, fünf davon auf der Intensivstation.

Von Viola ter Horst