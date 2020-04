„Richtige Entscheidungen“

Kreis Coesfeld (vth). Positiv bewertet der heimische Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann die Einigung von Bundesregierung und Ministerpräsidenten zur weiteren Bewältigung der Corona-Pandemie: „Bund und Länder haben richtige und verantwortungsbewusste Entscheidungen getroffen und einen sehr guten Kompromiss gefunden“, kommentiert er die gestern bekannt gegebenen Ergebnisse in einer ersten Reaktion. „Mit der beschlossenen Kontaktsperre bis zum 3. Mai schützen wir die Gesundheit der Bürger. Wir geben aber gleichzeitig der Wirtschaft eine Perspektive“, meint der CDU-Politiker aus Havixbeck. Die Politik habe deutlich und erneut ihre Handlungsfähigkeit in der Krise bewiesen. Insbesondere den Zeitpunkt bis nach dem langen Mai-Wochenende hält Henrichmann für klug gewählt, da diese Tage ansonsten für Kurzreisen und Besuche genutzt werden könnten. Als gute Nachricht für die Wirtschaft bewertet es der Parlamentarier, dass erste Geschäfte schon ab kommender Woche wieder öffnen können. Sinnvoll findet es Henrichmann, dass die Länder in einzelnen Fragen nach eigenem Fahrplan handeln können. So sei es beispielsweise möglich, vor dem geplanten Schulstart ab dem 4. Mai Prüfungen abhalten zu können.

Von Viola ter Horst