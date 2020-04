Ein weiterer Todesfall im Kreis Coesfeld

Von den 462 Personen leben 38 in Ascheberg, 26 in Billerbeck, 74 in Coesfeld, 135 in Dülmen, 18 in Havixbeck, 48 in Lüdinghausen, 19 in Nordkirchen, 25 in Nottuln, 16 in Olfen, 14 in Rosendahl und 49 in Senden. 250 Menschen sind als gesundet gemeldet, davon 17 Personen in Ascheberg, 15 in Billerbeck, 23 in Coesfeld, 75 in Dülmen, elf in Havixbeck, 29 in Lüdinghausen, 15 in Nordkirchen, 16 in Nottuln, elf in Olfen, fünf in Rosendahl und 33 in Senden. 22 Menschen im Kreis Coesfeld werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, drei davon auf der Intensivstation.