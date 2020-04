Landrat dankt „stillen Helden“

Kreis Coesfeld. Mit Blick auf die Ostertage betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr: „Ein großes Dankeschön geht an die stillen Heldinnen und Helden dieser Tage: An alle Menschen, die durch ihren mutigen Einsatz die Versorgung der Bevölkerung aufrechterhalten – an der Ladentheke oder der Supermarktkasse, in der Post- und Paketzustellung oder im Lieferdienst, in Handwerk, Industrie und Landwirtschaft, im Gesundheitswesen, bei Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst sowie im ÖPNV, um nur einige Beispiele zu nennen.“ Auch die Beschäftigten der Städte, Gemeinden und des Kreises tragen dazu bei, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleistet bleibt. „Sie alle sorgen dafür, dass es uns auch zu Ostern an nichts fehlt - abgesehen natürlich von mancher Begegnung mit lieben Menschen, auf die wir jetzt verzichten müssen“, so der Landrat.

Von Allgemeine Zeitung