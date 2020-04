Für Betroffene häuslicher Gewalt können die Beschränkungen und das Ausgangs- und Kontaktverbot in der Coronakrise lebensgefährlich werden, so Frauen e.V.. In der ohnehin schon angespannten Situation könnte es zu Eskalationen und Zuspitzungen im häuslichen Bereich kommen.

Die Frauenberatungsstelle Frauen e.V. stellt nun nach der Umstellung fest, dass die telefonischen Beratungen ebenso wirkungsvoll und hilfreich sein können, wie die persönlichen Beratungen. Daher möchten die Mitarbeiterinnen Frauen und Mädchen ermutigen, Kontakt mit der Beratungsstelle aufzunehmen, unabhängig davon, welche Schwierigkeiten ihnen zur Zeit begegnen.

„Wir werden unser Bestes tun, um Sie der Situation entsprechend unterstützend zu beraten“, sagt Miriam Harosh-Pätsch, die Leiterin der Beratungsstelle Frauen e.V. „Schon die Möglichkeit, die aktuelle Situation mit einer außenstehenden Person in Ruhe zu besprechen und zu reflektieren, kann für eine etwas distanzierte Betrachtung sorgen und zu Entspannung führen. Gemeinsam können wir nach Alternativen und Bewältigungsstrategien schauen.“ Die Mitarbeiterinnen von Frauen e.V. sind als Ansprechpartnerinnen im Kreis Coesfeld weiterhin erreichbar zu den Themen häusliche und sexualisierte Gewalt, aber auch bei anderen Problem- und Krisensituationen.

Innerhalb der offenen Sprechzeiten stehen sie telefonisch zur Verfügung und bieten auch außerhalb dieser Zeiten nach wie vor Beratungen an - nun unter Tel. 02541/970620.

0 Offene Sprechzeiten: Montag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr und Donnerstag 14 bis 16 Uhr