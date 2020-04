372 Infizierte – 109 wieder gesund

Kreis Coesfeld (vth). Weiter steigende Zahlen: Die nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus liegt am Donnerstag bei 372 im Kreis Coesfeld, 14 mehr als am Mittwoch. Von den 372 Infizierten leben 30 Personen in Ascheberg, 22 in Billerbeck, 49 in Coesfeld, 114 in Dülmen, 15 in Havixbeck, 36 in Lüdinghausen, 16 in Nordkirchen, 21 in Nottuln, 16 in Olfen, elf in Rosendahl und 42 in Senden. 109 Menschen konnten inzwischen als gesund aus der Quarantäne entlassen werden, wie der Kreis mitteilt. Diese Zahl wird nicht von der Gesamtzahl der Ansteckungen abgezogen. 26 Menschen werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt, zehn davon auf der Intensivstation. Fünf Menschen sind gestorben.

Von Viola ter Horst