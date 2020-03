Hilfen in wirtschaftlicher Not

„Wir besprechen mit allen Unternehmen, Gewerbetreibenden, Kleinunternehmen, Selbständigen und Privatkunden, wie wir sie unterstützen können“, erläutert Krumme.

0 Ganz schnell und unbürokratisch gehe dies zum Beispiel durch das zeitweise Aussetzen von Tilgungen. Privatkunden können dies online über die Sparkassen-Homepage erledigen. Unternehmenskunden wenden sich an ihren Berater.

Die ersten staatlichen Notfallhilfen für Unternehmen stehen bereit. Unternehmenskunden können diese Hilfskredite von KfW und NRW.Bank direkt online auf der Homepage der Sparkasse beantragen. Das beschleunigt den Ablauf deutlich.

0 Unmittelbare Zuschüsse bietet das Land mit der „NRW-Soforthilfe 2020“ für Kleinbetriebe, Freiberufler und Solo-Selbstständige. Die Antragstellung erfolgt in diesem Fall digital über die Bezirksregierung Münster.

0 In den Hauptstellen in Dülmen, Coesfeld und Lüdinghausen und in der Regionaldirektion Billerbeck geht der Publikumsverkehr wie gewohnt weiter - natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. An den weiteren 33 Beratungscentern sind die Berater weiterhin für ihre Kunden da, jedoch ist eine vorherige Terminvereinbarung nötig. An 30 kleineren Standorten konzentriert die Sparkasse bereits ihr Angebot auf den vollen SB-Service. Persönliche Gespräche können im nächstgelegenen Beratungscenter vereinbart werden.

0 Die SB-Bereiche mit Geldautomaten und Überweisungsterminals sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

0 Kunden sollten kontaktlos bezahlen, mit Sparkassencard, Kreditkarte oder Smartphone. Kontaktlose Kartenzahlungen sind bis 25 Euro ohne PIN-Eingabe am Terminal möglich, mobile Zahlungen mit Hilfe des Fingerabdrucks bzw. der Face ID am eigenen Smartphone - und damit unter besonders hygienische Bedingungen - machbar.

0 Informationen: Tel. 02563/4030, per

E-Mail: info@sparkasse-westmuensterland.de, per Online-Chat; www.sparkasse-westmuensterland.de montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr. Die meisten alltäglichen Angelegenheiten können hier direkt erledigt werden.