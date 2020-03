Weiterer Anstieg an Infizierten

Kreis Coesfeld. Im Kreis Coesfeld gibt es am Samstag, (28.März) 295 positiv getestete Personen und 46 gesund gemeldete Personen, wie der Kreis Coesfeld mitteilt. Die Fälle an Infizierten steigen damit weiter, am Freitag lag die Zahl noch bei 264 Fällen. Ein Mensch starb bislang im Kreis Coesfeld an der Erkrankung (ein 79-Jähriger aus Havixbeck). Infizierte Personen in den Orten: 20 Ascheberg, 21 Billerbeck, 29 Coesfeld, 95 Dülmen, 14 Havixbeck, 31 Lüdinghausen, 14 Nordkirchen, 17 Nottuln, 11 Olfen, 6 Rosendahl, 37 Senden.

Von Allgemeine Zeitung