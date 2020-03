Öffnungszeiten der Notfallpraxen

Kreis Coesfeld. Die Öffnungszeiten der Notfalldienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippehaben sich geändert. Für den Kreis Coesfeld gelten folgende vorübergehende Veränderungen: Die KVWL-Notfalldienstpraxen in Lüdinghausen (MarienCampus) und in Dülmen (Christophorus-Kliniken) wurden bis auf weiteres geschlossen, um die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und entsprechend zu nutzen. Ab sofort ist im Kreis Coesfeld damit nur die KVWL-Notfalldienstpraxis an den Christophorus-Kliniken in Coesfeld geöffnet, die sich außerhalb der Räumlichkeiten des Krankenhauses befindet (Südring 41): Geöffnet samstags und sonntags sowie feiertags 8 bis 22 Uhr. Patienten sollten die Notfalldienstpraxis nur in dringenden Fällen aufsuchen, nicht aber, wenn sie vermuten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. In dem Fall den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 11 6 11 7 kontaktieren. Wer sich in einer lebensbedrohlichen Notfallsituation befindet, die 112 anrufen.

Von Allgemeine Zeitung