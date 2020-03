Davon 17 Personen in Ascheberg, zwölf in Billerbeck, 22 in Coesfeld, 59 in Dülmen, elf in Havixbeck, 18 in Lüdinghausen, elf in Nordkirchen, 13 in Nottuln, zehn in Olfen, vier in Rosendahl und 30 in Senden. Insgesamt zwölf mit dem Coronavirus infizierte Patienten werden im Krankenhaus behandelt, davon vier Personen auf der Intensivstation, wie der Kreis mitteilt.