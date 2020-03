Landwirte spenden ihre Schutzanzüge

Kreis Coesfeld. Eigentlich waren sie für Besuchergruppen auf den heimischen Höfen gedacht, doch nun werden Sie an anderen Stellen dringender benötigt. Daher unterstützen Landwirte im Kreis Coesfeld Krankenhäuser und Arztpraxen vor Ort und in Westfalen-Lippe mit Einweg-Schutzanzügen und Schuhüberziehern. „Die Schutzkleidung ist dort sicher besser aufgehoben als bei uns im Schränken. Momentan finden natürlich keine Betriebsbesichtigungen auf den Höfen statt und wir freuen uns, wenn wir so weiterhelfen können“, erklärt Michael Uckelmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Coesfeld. Auch die Bestände an Schutzkleidung der Kreisgeschäftsstelle und der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer wurden zur Verfügung gestellt.

Von Allgemeine Zeitung