Steigende Preise für Einfamilienhäuser

Grundstücke: Am teuersten in Coesfeld, am günstigsten in Rosendahl

Kreis Coesfeld. Die Kreisstadt ist das teuerste Pflaster: In Coesfeld müssen Bauinteressierte für Wohnbaugrundstücke in mittleren Lagen am meisten hinblättern: 205 Euro pro Quadratmeter kosteten sie 2019, in Top- und Innenstadtlagen waren die Preise gar bei satten 620 Euro, wie aus dem Grundstücksmarktbericht hervorgeht, den der Gutachterausschuss veröffentlichte. Auch in Dülmen (540 Euro) und in Lüdinghausen (410 Euro) muss man für Toplagen hohe Preise zahlen. Dabei gingen die Richtwerte In den Innenstadt- und Geschäftslagen insbesondere in Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen, Olfen, Billerbeck und Nottuln im Vergleich zum Vorjahr um fünf bis zehn Prozent zurück. „Im Rückgang der Mieten lässt sich eine Entwicklung ablesen, die wir oftmals selber in den Innenstadtbereichen durch vorhandene Leerstände feststellen können“, berichtet Jörg Böcker, Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses beim Kreis Coesfeld.