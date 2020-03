Mithelfen im Notkrankenhaus

Freiwillige mit medizinischen Kenntnissen und Qualifikationen, aber auch Studierende des Faches Medizin oder ehemalige Zivildienstleistende können eine Unterstützung geben. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr wendet sich daher mit einem besonderen Appell an die Bevölkerung des Kreises Coesfeld: „Bitte überlegen Sie, wie Sie die Behörden und Institutionen mit persönlichem Einsatz und ihren Fachkenntnissen unterstützen können. Für Ihre Bereitschaft, sich einbringen zu wollen, danke ich Ihnen schon im Voraus sehr herzlich.“ Das Notkrankenhaus soll kurzfristig und vorsorglich aufgebaut werden. Nicht gedacht ist es für schwer erkrankte Coronapatienten, die intensiv behandelt werden müssen, erläutert Kreis-Sprecher Christoph Hüsing auf Nachfrage. „Dafür sind die Intensivstationen mit Beatmungsplätzen in den Krankenhäusern vorgesehen.“ Die geplante Noteinrichtung soll dazu dienen, die Krankenhäuser zu entlasten, so Hüsing. Denn in den regulären Einrichtungen werden vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Coronavirus Kapazitäten benötigt. Einen genauen Standort für das Behelfskrankenhaus hat der Kreis bereits im Visier und prüft ihn zurzeit. Nennen will er ihn, wenn alles geklärt ist.

Der besondere Dank des Landrates gilt vor allem denjenigen, die in diesen Tagen für die Allgemeinheit da sind: „Ganz gleich, ob Sie nun, um nur zwei Beispiele zu nennen, an der Supermarktkasse oder im Gesundheitswesen eingesetzt sind – Ihnen ein großes Dankeschön.“

0 Interessierte können sich unter der Adresse www.kreis-coesfeld.de/corona-helfer-meldung melden. Dort findet sich eine Eingabemaske, in die persönliche Angaben eingetragen werden können. In dem Online-Formular werden insbesondere medizinische Kenntnisse und Qualifikationen abgefragt. Auf den Eintrag gibt es keine direkte Rückmeldung des Kreises. Er meldet sich aber bei den registrierten Helfern, wenn er sie benötigt. Anrufe in der Kreisverwaltung in dieser Sache sind nicht sinnvoll.