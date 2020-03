Großherzig, konsequent und ein „homo politicus“

Schon sehr früh brachte sich der am 30.10.1938 geborene Bocholter Werner Lensing in das öffentliche und politische Geschehen ein. Von 1969 bis 1979 saß im Coesfelder Rat, hier bereits ab 1970 als Fraktionsvorsitzender der CDU. Nach und nach erweiterte er seine politischen Aktivitäten über die Stadtgrenzen hinaus.

Seit 1973 als CDU-Kreisvorsitzender noch im Altkreis Coesfeld hat er die Kreisgebietsreform, die 1975 ihren Abschluss fand und die Altkreise Coesfeld und Lüdinghausen unter der Kreisstadt Coesfeld zusammenfasste, eng begleitet, später auch als erster Kreisvorsitzender des neuorganisierten CDU-Kreisverbandes und als Kreistagsmitglied. Stets ging es ihm um das Zusammenwachsen der beiden damals so unterschiedlichen Kreisgebiete, auch als Mitglied der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe von 1990 bis 1994.

Höhepunkt der politischen Laufbahn war für Werner Lensing als dreimal direkt gewählter Vertreter des Wahlkreises Coesfeld-Steinfurt II die Zeit im Bundestag, dem er von 1994 bis zum Jahre 2005 angehörte. Werner Lensing, dem die deutsche Einheit geradezu eine Herzensangelegenheit war, widmete sich mit Feuereifer deren politischen Umsetzung. Als im November 1989 die Berliner Mauer fiel, ließ er alles stehen und liegen, packte Teile seiner Familie ins Auto und fuhr direkt nach Berlin, um die freudige Stimmung der wiedervereinten Menschen hautnah mitzuerleben. Den mit der Wiedervereinigung verbundenen, im Jahre 1991 beschlossenen und 1999 vollzogenen Umzug des Parlaments von Bonn nach Berlin – damals wegen hoher Kosten sehr umstritten – hat Werner Lensing stets befürwortet.

Hauptarbeitsgebiete von Werner Lensing während seiner Zeit im Bundestag waren vor allem die beiden großen Themenfelder Ethik der Medizin und Berufliche Bildung. Als Mitglied im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Technologie und Technikfolgenabschätzung sowie später in der Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin war Werner Lensing ein Kämpfer für die Rechte und den Schutz des menschlichen Embryos von Anfang an.

Zweites großes Schwerpunktthema, für das sich Werner Lensing vehement eingesetzt hat, war die gesellschaftliche Gleichstellung von dualer und akademischer Bildung. Seine politische Arbeit mündete hier schließlich in die Einführung des Meister-Bafögs, das Werner Lensing während der Beratungsphase als Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Parlament und bei den Interessensverbänden vertreten hat. Die vor allem angehenden Meistern zugutekommende Ausbildungsunterstützung wurde schließlich zum 1. Januar 1996 eingeführt.

Nach dem vorzeitigen Ende des 15. Deutschen Bundestags im Oktober 2005 kehrte Werner Lensing nach Coesfeld zurück. Mittlerweile Kreis-Ehrenvorsitzender der CDU, begleitete und bereicherte er das politische und ehrenamtliche Geschehen auf Stadt- und Bezirksebene in vielfältiger Weise. Werner Lensing galt als politisch überaus erfahren, im Handeln besonnen, unaufgeregt, doch im entscheidenden Moment energisch und durchsetzungsstark. Seine politischen Zeitgenossen auf Bundes- und kommunaler Ebene, ja auch seine politischen Gegner schätzten ihn als gradlinig, verlässlich, großherzig, liberal, aber auch grundsatztreu und konsequent. Für viele seiner Mitstreiter war er ein väterlicher Freund und geschätzter Ratgeber. Doch war es Werner Lensing zunehmend unmöglich, am öffentlichen Leben seiner Stadt teilzunehmen – eine fürchterliche Geißel für einen „homo politicus“ durch und durch, der die Öffentlichkeit so liebte, der geradezu aufblühte in der öffentlichen politischen Auseinandersetzung und der doch schließlich gezwungen war, sich ganz aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.

Die Stadt Coesfeld verliert mit ihm eine hochgeachtete Persönlichkeit, ein würdiger Platz in der Kreis Coesfelder Geschichte ist ihm sicher.

Dr. Thomas Wenning