„Es wird immer Hilfen geben“

Guten Tag, die Herren! Erwische ich Sie beide gerade auch im Homeoffice?

Jochen Wilms: Ich bin im Homeoffice und habe hier gerade die große Pause für meine vier Kinder eingeläutet (lacht).

Dr. Jürgen Grüner: Ich bin im Büro. Manche Dinge lassen sich doch besser von hier aus koordinieren.

Viele Betriebe schöpfen nun die digitalen Arbeitsmöglichkeiten aus. Wie klappt das technisch zurzeit und was gibt es zu beachten?

Wilms: Viele sind erstmals im Homeoffice und das hat gewisse Anlaufschwierigkeiten. Die Glasfaserabdeckung ist aber gut. Und auch alle anderen Netze funktionieren weiterhin stabil. Man muss also keine Sorge haben, dass das Internet zusammenbricht. Unternehmen sollten aber ihren Breitbandbedarf ermitteln, wenn sich alle Mitarbeiter aus dem Homeoffice zuschalten und eventuell Anpassungen des Tarifs vornehmen – zum Beispiel vom Privat- auf einen Businesskundentarif wechseln. Es ist wichtig, auch auf hohe Uploadraten zu achten. Auch über mobile Hotspots lohnt es sich, nachzudenken. Insgesamt sollte auch die IT-Sicherheit nicht vergessen werden. Diese Hinweise gelten auch für die Arbeitnehmer zu Hause.

Wie ist das aktuelle Stimmungsbild in der Wirtschaft im Kreis Coesfeld?

Grüner: Es trifft die Wirtschaft hart. Lieferketten brechen zusammen, Märkte werden eingeschränkt, aber massiv merken wir die Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die führen vor allem bei Kleinunternehmen zu erheblichen Problemen.

Welche Branchen trifft die Krise besonders hart?

Grüner: Nahezu alle Branchen sind direkt oder indirekt auf unterschiedlichste Weise betroffen. Es fängt an bei der Gastronomie, es betrifft große Teile des Einzelhandels, es geht quer durch die Wirtschaft. Gerade im Freizeitbereich geht die Nachfrage jetzt auf null runter.

Deswegen haben die ersten Selbstständigen, vor allem aus der Veranstaltungsbranche, bereits Privatinsolvenz angemeldet. Gibt es für sie noch Hoffnung auf schnelle finanzielle Hilfen?

Grüner: Bund und Land haben Zuschussprogramme angekündigt. Zudem können sich Selbstständige zur Sicherung des Lebensunterhalts ans Jobcenter wenden und Leistungen beantragen.

Und wie sichern Unternehmen ihre Liquidität?

Grüner: Ein ganz wichtiger Punkt! Die Nachfrage geht auf null, aber die Fixkosten sind weiter da. Personalkosten können noch über Kurzarbeitergeld abgefedert werden. Zur Liquiditätssicherung gibt es zurzeit die Programme von Bund und Land, die Förderdarlehen über das Hausbankverfahren zur Verfügung stellen. Unsere zentrale Botschaft ist: Unternehmen sollten sich bei Liquiditätsproblemen möglichst frühzeitig mit ihrer Bank in Verbindung setzen, denn es braucht immer etwas Zeit. Was jeder machen sollte, ist, die steuerlichen Erleichterungen in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel eine Stundung der Steuervorauszahlung beantragen.

Sie sprachen gerade schon die Kurzarbeit an. Wie viel Prozent der Betriebe schätzen Sie, wird im Kreisgebiet darauf umstellen müssen?

Grüner: Eine genaue Zahl lässt sich nur schwer ermitteln. Von den Kollegen der Arbeitsagentur kriegen wir aber widergespiegelt, dass da viele Anträge auf Kurzarbeitergeld einlaufen.

Wie sieht es im Falle einer Quarantäne aus?

Grüner: In Fällen von angeordneter Quarantäne ist eine Erstattung von Verdienstausfällen über den Landschaftsverband Westfalen-Lippe möglich.

Welche Rolle kommt in diesen Zeiten Ihnen als Wirtschaftsförderern zu?

Grüner: Wir sind die Anlaufstelle für Informationen und die wirtschaftlichen Lotsen in dieser Krise.

Wie sehen Sie denn den Kreis Coesfeld insgesamt auf diese Krise vorbereitet?

Grüner: Wir kommen aus einer unglaublich starken Position und natürlich wird uns die Krise zurückwerfen. Das ist bitter. Aber alle sind sehr engagiert. Die Menschen akzeptieren diese ungewöhnliche Lage und machen das Beste draus. Es wird immer Hilfen geben. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen.

| Alle Infos unter: www.wfc-kreis-coesfeld.de/corona-virus