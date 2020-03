„Die Fachleute gehen davon aus, dass es einen weiteren Anstieg geben wird“, legt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr im Kreisausschuss am Mittwochabend die Karten offen auf den Tisch. „Und man wird nicht sofort zwei Tage nach den ergriffenen Maßnahmen ein Abflachen der Kurve bemerken“, sagt der Verwaltungschef.

Die Corona-Hotline sei „intensiv nachgefragt“, berichtet Schulze Pellengahr, der regelmäßig den Krisenstab einberuft, um die nächsten Schritte zu vereinbaren. Durch einen weiteren Anstieg der Zahlen können die Plätze in den Krankenhäusern knapp werden, so der Landrat. Glücklicherweise verliefen die meisten Fälle bislang mild. „Nur bei einem betagten Risiko-Patienten zeigt sich ein schwerer Verlauf. Drei weitere Menschen werden stationär behandelt, sind aber ansonsten stabil“, berichtet Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Kreisgesundheitsamtes am Donnerstag. Im Kreis denke man über die Einrichtung eines Notfallkrankenhauses nach. „Die Situation wird uns alle noch intensiv fordern, aber in den Kommunen sind alle engagiert unterwegs“, so Schulze Pellengahr im Ausschuss, und hofft auf die Einsicht und Mithilfe aller Bürger.