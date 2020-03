Vor dem Restaurantbesuch registrieren

Kreis Coesfeld. Veranstaltungen jeder Art sind bis auf wenige Ausnahmen ab sofort untersagt. Reine Kneipen und Theken in Speiselokalen müssen schließen. Restaurants dürfen nur noch unter Auflagen öffnen – auf diese einheitlichen Linien haben sich die Ordnungsamtsleiter bei einer Konferenz nun verständigt. „Es geht darum, den Leuten auf möglichst schonende Art klarzumachen, dass sie Kontakte vermeiden sollen“, sagt Ulrich Helmich, Ordnungsdezernent des Kreises Coesfeld. Nur so lassen sich die Infektionen mit dem Coronavirus, die im Kreisgebiet von 53 auf 70 am Dienstag gestiegen sind, eindämmen.

Von Florian Schütte