Ab Mittwoch (18. 3.) gilt für alle Busse in NRW der Ferienfahrplan. Zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter ist der Einstieg in die Busse ab sofort nur noch durch die hinteren Türen möglich. Die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz bleiben frei und werden entsprechend abgesperrt, teilt die Deutsche Bahn mit. In den Bussen erfolgt zudem kein persönlicher Fahrkartenverkauf. Tickets erhalten Fahrgäste über die App „DB Navigator“, Vorverkaufsstellen oder Fahrscheinautomaten.

Bei den Bahnlinien, die den Kreis Coesfeld betreffen, gibt es noch keine Änderungen. „Der Betrieb läuft im Moment stabil“, sagt Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann. Wie es in den nächsten Tagen weitergehe, sei noch in der Abstimmung. In den Zügen gibt es eine weitere Besonderheit: „Die Kontrollen der Fahrkarten werden wir nicht mehr durchführen, um Personal und Fahrgäste zu schützen“, so Pohlmann.

Die Bürgerbusse der DB-Unternehmen und des RVM werden zunächst bis auf Weiteres eingestellt. Eine Ausnahme sei Senden. „Der Bürgerbus dort wird von einem Busunternehmen durchgeführt“, erklärt RVM-Pressesprecher Björn Lindner. Die meisten anderen Bürgerbusvereine hätten jedoch ehrenamtliche und zumeist ältere Fahrer, die zur Risikogruppe gehören. So auch der Bürgerbusverein in Coesfeld. „Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, den Fahrbetrieb ab sofort einzustellen“, sagt Vereins-Vorsitzender Dietmar Hille.

Aufgrund der Schließung vieler Kultur- und Freizeiteinrichtungen in den Kreisen Coesfeld und Borken stellt die Deutsche Bahn den Nachtbusverkehr auf der Linie N20/N51 ab kommendem Samstag (21. 3.) ein. Die Linie fährt von Bocholt über Borken und Velen bis nach Coesfeld und dann weiter bis nach Legden, wo vor allem das Dorf Münsterland ein markanter Haltepunkt ist. Doch auch dort sind bis auf Weiteres alle Veranstaltungen und Partys abgesagt. Die Regelung gilt zunächst bis zum 30. April 2020. Ebenso stellt der RVM seine Nachtbuslinien ab dem Wochenende ein. Sofern es früher zu wesentlichen Verbesserungen der Situation kommt, werden die Verkehre schnellstmöglich wieder aufgenommen. Weitere Info: | www.rvm-online.de/aktuelles und www.deutschebahn.com