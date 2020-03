Fünf Betroffene gesund aus der Quarantäne entlassen

Alle Infektionen verliefen bislang mild. „Eine Krankenhausbehandlung ist noch in keinem Fall erforderlich gewesen“, betont Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Gesundheitsamtes des Kreises Coesfeld. Die Hotline des Kreisgesundheitsamtes unter Tel. 02541/18-5380 ist von 7 bis 18 Uhr freigeschaltet. Dem Team am Infotelefon werden derzeit häufig arbeitsrechtliche Fragen gestellt.

Unterdessen hat am Montag eine gemeinsame Sitzung der Ordnungsamtsleiter stattgefunden, in der es um die Gastronomie ging. So soll zwischen Schank- und Speisebetrieben unterschieden werden. Reine Schankbetriebe müssen wohl schließen, Speisebetriebe können geöffnet bleiben. Näheres will der Kreis am Dienstag bekannt geben.