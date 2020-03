Die Christophorus-Kliniken und die Klinik am Schlossgarten bitten Besucher von Patienten ab sofort, bis auf Weiteres die Besuche bei ihren Angehörigen und Freunden auf eine Person pro Patient und Tag zu reduzieren. Außerdem sollte die Besuchszeit zwischen 15 und 18 Uhr liegen. In begründeten Fällen sind natürlich Ausnahmen von dieser Besucherregelung möglich. Die Altenheime der Christophorus-Trägergesellschaft in Coesfeld und Nottuln haben sich darauf verständigt, den Besuch stark einzuschränken, um ihre Bewohner vor einer Ansteckung zu schützen, heißt es seitens der Christophorus-Kliniken. Bei Fragen können sich Angehörige telefonisch an die jeweiligen Wohnbereiche wenden.

Die landesweite Regelung, dass Schulen ab Montag (16. 3.) vorsorglich geschlossen bleiben, betrifft auch die Berufskollegs des Kreises Coesfeld.

Unterdessen haben Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und die Bürgermeister des Kreises Coesfeld all denjenigen ihren Dank ausgesprochen, die sich aufgrund des Coronavirus aufopfernd um ihre Mitmenschen kümmern. Das geht aus einem Pressebericht des Kreises hervor. „In erster Linie denken wir natürlich an die Ärzte und Krankenschwestern, die sich tagtäglich für die Gesundheit jedes einzelnen Menschen einsetzen“, sagt Dr. Schulze Pellengahr. „Ihr unermüdlicher Einsatz ist nicht hoch genug zu würdigen.“ Auch den Gesundheitspolitikern, die Tag für Tag vor schwerwiegenden Entscheidungen stehen, sei ein großer Dank auszusprechen, heißt es.