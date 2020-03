„Bis zum 19. Dezember letzten Jahres war alles gut“, sagte Kreisdirektor Dr. Linus Tepe. „Doch dann kam der Verfassungsgerichtshof und hat uns noch ein paar Hausaufgaben ins Stammbuch geschrieben“, so Tepe. Die Verfassungsrichter haben in ihrer Entscheidung die bisherige gesetzliche Regelung eingeschränkt, nach der die Einwohnerzahl der Kommunalwahlbezirke vom Durchschnitt aller Wahlbezirke um maximal 25 Prozent nach oben oder unten abweichen durfte, teilt der Kreis Coesfeld mit. Nunmehr wird lediglich eine Abweichung von bis zu 15 Prozent für unproblematisch angesehen. Zudem wird verlangt, die Abweichung von der durchschnittlichen Anzahl an Wahlberechtigten je Wahlbezirk mit zu berücksichtigen.

Das Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Landes NRW hatte dabei auch Auswirkungen auf verschiedene Kreiswahlbezirke, die teilweise neu gefasst werden mussten. Als Folge waren die Wahlbezirke so zu fassen, dass eine Abweichung von mehr als 15 Prozent nach oben oder unten möglichst vermieden wird. Der Vorschlag des Kreiswahlleiters berücksichtigte sowohl diese Maßgabe als auch den Wunsch, möglichst wenig Kreiswahlbezirke zu bilden, die Gemeindegrenzen überschreiten, teilt der Kreis Coesfeld mit. „Das war schon in der juristischen Aufarbeitung sehr schwierig, aber auch in der faktischen Umsetzung“, erklärt Tepe.

„Das sieht schon sehr nach einem Flickenteppich aus“, monierte Josef Lütkecosmann (CDU) und sprach für seine Heimatgemeinde Nottuln, die unglücklicherweise einen ganzen Wahlbezirk an Havixbeck verloren habe, „in dem das gesamte Gewerbe der Gemeinde Nottuln liegt“. Das „drastischste Bild“ sehe er aber in Rosendahl: „Dort gibt es ein Kreistagsmandat, Rosendahl ist geteilt und insgesamt drei Orte betroffen.“ Lütkecosmann regte an, für die übernächste Wahl frühzeitig grundsätzliche Überlegungen anzustellen. Dem stimmte auch Anneliese Haselkamp (CDU, Rosendahl) zu: „Wir müssen überlegen, ob wir das ein Stück ortsgerechter machen können.“

Nun können die Aufstellungsverfahren der politischen Parteien und Wählergruppen erfolgen. Bei der Kommunalwahl am 13. September wird dann aus jedem Wahlbezirk jeweils eine Bewerberin oder ein Bewerber per Mehrheitswahl in den Kreistag gewählt. Weitere 27 Kreistagsabgeordnete werden über dieselbe Stimme durch die Listenwahl bestimmt.