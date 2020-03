Coronavirus: Noch kein Krisenstab

Kreis Coesfeld (vth). Zwar gibt es bislang noch keinen bestätigten Coronavirus-Fall im Kreis Coesfeld, aber die Bürgermeister im Kreis Coesfeld wollen so gut vorbereitet sein wie möglich. Das Thema zählte zu den Hauptpunkten, die sie in ihrer Konferenz Montag in Coesfeld besprachen. „Es kommt näher auf uns zu“, so Bürgermeistersprecher Richard Borgmann (Bürgermeister in Lüdinghausen). Aufs Händeschütteln verzichten, auf die Hygiene achten, Hände oft waschen: Das waren Tipps, die Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Gesundheitsamts, den Bürgermeistern noch einmal ans Herz legte. Zum Weitersagen vor Ort.

Von Viola ter Horst