Kreisgesundheitsamt informiert über Virus

Kreis Coesfeld. Das Kreisgesundheitsamt gibt Informationen zum Coronavirus: 0 Was ist zu tun, wenn eine Person befürchtet, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben? Personen, die sich in einem der Risikogebiete aufgehalten haben oder Kontakt mit einer an dem Coronavirus erkrankten Person hatten, können sich bei Fragen an das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes wenden: montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 02541 / 18-5380. Wer von diesen Personen innerhalb von 14 Tagen Krankheitszeichen wie Fieber oder Atemwegsprobleme entwickelt, sollte seinen Hausarzt telefonisch kontaktieren. Nicht direkt zur Praxis oder in das Krankenhaus gehen, sondern vorher anrufen und dabei Hinweise auf Kontakte und Krankheitszeichen geben, damit die weitere Vorgehensweise festgelegt werden kann.

Von Allgemeine Zeitung