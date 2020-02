Der beste Schutz sei eine gute Hygiene. „Häufig die Hände waschen“, rät Völker-Feldmannn, der auf die Einschätzung des Robert-Koch-Institut als zentrale Einrichtung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung verweist.

Sollte das Coronavirus tatsächlich im Kreis Coesfeld zuschlagen, würde ein Pandemieplan greifen. Das Gesundheitsamt würde versuchen, die Infektionskette aufzudecken. „Wir würden die Kontaktpersonen informieren und ihnen Vorschläge unterbreiten, was sie tun sollten“, so Völker-Feldmann. Ob es zu ganzen Abriegelungen von Ortschaften käme, so wie in Italien, hängt von der Situation ab – davon etwa, inwieweit der Betroffene im Ortsleben involviert war. Völker-Feldmann hält ein solches Szenarium aber derzeit für eher unwahrscheinlich.

Die Krankenhäuser im Kreis Coesfeld sind vorbereitet und halten im Falle eines Falles Isolierzimmer vor. „Wir könnten durch Umlegungen auch eine ganze Station für bis zu 12 Patienten einrichten“, so Dr. Thomas Schumacher, Chefarzt Innere Medizin vom St. Marien-Hospital Lüdinghausen. Ziel wäre, eine weitere Übertragung des Virus zu verhindern.

Auf DRK-Ebene sei man gut gerüstet, sagt Vorstand Christoph Schlütermann. Heute kommen Experten zu einer Risikobewertung zusammen. „Vorbeugend“, betont er. „Wir sind keineswegs im Krisen-Modus.“ Doch die Lage könne sich kurzfristig ändern, von daher bespricht das DRK in der internen Experten-Runde das Thema. Hinweise gebe es nach wie vor nicht, dass im Kreis Coesfeld das Virus kursiert. „Als Hilfsinstitution wären wir aber natürlich gefordert“, so Schlütermann. „Die medizinische und soziale Betreuung wäre unsere Aufgabe.“ Ob es um den Transport von Patienten geht oder um Hilfsleistungen – oder darum, Betroffene mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Dass sich mehr Menschen sorgen und Informationen haben wollen, diese Erfahrung macht auch Stephan Barrmeyer, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Coesfeld. „Die Nachfrage nach Mundschutzmasken und Desinfektionsmitteln war in den letzten Tagen hoch“, sagt er. In vielen Apotheken gehen die Mundschutz-Vorräte zu Neige. „Die einfachen Masken bieten aber nur einen gewissen Schutz“, sagt Barrmeyer. In erster Linie dienen sie dazu, dass ein Erkrankter niemanden ansteckt. Im Internet schießen die Preise für die Masken dennoch in die Höhe. Engpässe könnte es bei verschiedenen Medikamenten geben, wenn in China die Lage nicht in absehbarer Zeit unter Kontrolle gebracht wird, befürchtet Barrmeyer. „Denn viele Rohstoffe für die Medikamente kommen aus China.“ Die beste Möglichkeit, sich zu schützen sieht auch Barrmeyer in der Hygiene: „Hände oft waschen, sich nicht ins Gesicht fassen.“

Schulklasse kann aufatmen

Aufatmen können Schüler und Lehrer einer weiterführenden Schule im Kreis Coesfeld, die nach einer Italien-Klassenfahrt grippeähnliche Symptome aufzeigten. Aufgrund des Verlaufs stufte das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld dies nicht als Coronavirus-Verdachtsfall ein. Um Schulgemeinschaft und betroffene Familien zu beruhigen, wurde gleichwohl eine Testung auf den neuartigen Erreger veranlasst. Der Labornachweis hatte die Befürchtungen nicht bestätigt: Die Betroffenen leiden an einer Erkrankung im Rahmen der saisonalen Grippewelle.