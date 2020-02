Tucholsky lyrisch-musikalisch

Kurt Tucholsky zählt zu den meistgelesenen Autoren der Weimarer Republik. Er war ein humorvoll genauer Beobachter menschlicher Schwächen und Unzulänglichkeiten. Seine Texte waren angriffslustig, unverschämt frech, dabei gleichzeitig auch zart und wissend um die Abgründe der menschlichen Seele. Er liebte die Frauen, die verrauchten Berliner Kneipen und die halsbrecherischen Pointen. Im nationalsozialistischen

Deutschland geriet Tucholsky immer mehr unter Druck, bis er selbst ins Ausland gezwungen wurde und seine Bücher auf den Scheiterhaufen der Nazis landeten. Innerlich zerrissen, rast- und heimatlos führte er ein Leben zwischen Berlin, Paris und Schweden. Unermüdlich kämpfte er in seinen Werken gegen Nationalismus, Krieg, Spießertum und Missstände in der Justiz.

Bernd Vogt und Patrik Gremme bieten einen Querschnitt des großen Literaten durch sein Lebenswerk in Verbindung mit wichtigen Stationen seines Lebenslaufs.

Als Veranstalter freut sich der Rotary Club Coesfeld - Baumberge mit dem Sponsor Volksbank Baumberge auf den Abend. Vogt und Gremme verzichten auf jegliche Gage. Die Einnahmen werden für einen gemeinnützigen Zweck verwendet.

