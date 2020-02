Von Erster Hilfe bis zum Fahrtraining

0 Das Thema Erste Hilfe auf Kinder- und Jugendfreizeiten wird ein weiteres Mal am 12. März in Lüdinghausen in einer Abendveranstaltung auf dem Programm stehen. Anmeldungen noch bis zum 2. März.

0 Kinderschutz in der Kinder- und Jugendarbeit steht am 14. März (Samstag) in Senden im Veranstaltungsangebot. Im Rahmen der Präventionsarbeit des Kreisjugendamtes erhalten die Jugendgruppenleiter ausführliche Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Kindeswohlgefährdung. Anmeldeschluss 2. März.

0 Ein Fahrsicherheitstraining findet am 25. April in Gescher statt: Brems- und Ausweichmanöver, Slalomfahrten und Kurvenhandling, aber auch das Abfangen eines schleudernden Fahrzeuges werden im eigenen Auto trainiert.

0 Zusammen mit der DLRG gibt es am 9. Mai den Kurs „Gefahren im und am Wasser“ in Lüdinghausen.

Infos unter Tel. 02541 / 18 5232.