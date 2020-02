Fachtag zum Thema Vielfalt

Kreis Coesfeld. Der vom Kommunalen Integrationszentrum (KI) des Kreises Coesfeld organisierte Fachtag findet am Dienstag (10. März) statt – und zwar in der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld. Die ganztägige Veranstaltung trägt den Titel: „Vielfalt kompetent begegnen - für ein offenes Miteinander in unserer Gesellschaft“. Aufgrund eines technischen Problems mit dem Link im Einladungsschreiben wurde die Anmeldefrist bis zum 4. März verlängert. Bis dahin können sich Interessierte noch auf der Internetseite https://bit.ly/35G32Qb anmelden. Der Fachtag richtet sich unter anderem an Lehrkräfte, Studierende, Fachleute der Schulsozialarbeit und an alle, die im offenen Ganztag oder in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Mit Workshops zu verschiedenen Themen – von Alltagsrassismus bis zu kultursensiblem Sexualunterricht – werden die Teilnehmenden in ihrer Arbeit zu interkulturellen Fragestellungen informiert und unterstützt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Allgemeine Zeitung