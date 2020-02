Auf der Jagd nach den Umweltengeln

Kreis Coesfeld. Kleine humorvolle Nadelstiche gegen die Verwaltungsspitze und eine besondere Mission für ihre Chefs – damit behalten die Frauen der Kreisverwaltung am Altweiberdonnerstag alle Trümpfe in der Hand. Mit Trillerpfeifen, Megafon und Protest-Plakaten bewaffnet zieht der Frauen-Tross im Kreishaus pünktlich um 11.11 Uhr in das Büro der Verwaltungsleitung. Schnipp, schnapp, da sind die Krawattenspitzen auch schon ab. „Wir sind in diesem Jahr ein bisschen nachhaltiger unterwegs“, sagt Annette Lange-Röttger, die mit Anke Herbstmann und Verena Branse die „Weibers for Future“ anführt. „Und jetzt jeder an seiner Tonne“, befiehlt die „Chefin“. „Herr Schütt, Sie haben die Restmülltonne!“ – „Ach, schön!“

Von Florian Schütte