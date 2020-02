Nabu-Abend über die Turteltaube

Nottuln-Darup. Die Turteltaube ist Thema des Nabu-Naturschutzbund-Abends am Dienstag, 18.2., um 19 Uhr in Nottuln-Darup. Die Turteltaube ist Vogel des Jahres 2020 und steht für Glück, Liebe und Frieden. Ihre Lebensbedingungen sind allerdings weniger romantisch: Seit 1980 sind laut Nabu fast 90 Prozent ihrer Bestände in Deutschland verloren gegangen. Was der kleinen Taube fehlt, sind geeignete Lebensräume wie strukturreiche Wald- und Feldränder. Als Referent wird Peter Herkenrath, Leiter der Vogelschutzwarte NRW, erwartet. Alle Naturfreunde sind willkommen. Treffpunkt: Alter Hof Schoppmann, Am Hagenbach 11, Darup.

Von Allgemeine Zeitung