Rad-Aktionstag nimmt Form an

Diese sollen nach aktuellem Planungsstand in Appelhülsen und Lüdinghausen zusammenlaufen, um von dort dann in zwei großen Verbänden gemeinsam und unter Begleitung der Polizei die letzten Kilometer auf der Fahrbahn zurückzulegen – zum einen auf der L 844, zum anderen auf der B 235. Gegen Mittag sollen die Sternfahrten dann möglichst zeitgleich in Senden auslaufen. „Um möglichst viele Gäste aus dem ganzen Kreisgebiet nach Senden zu locken, laufen parallel die Planungen für ein attraktives Programm rund ums Thema Fahrrad, mit dem das diesjährige Sendener Maifest zu einem besonderen Tag ganz im Zeichen des Radfahrens werden soll“, erläutert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Von Mitmach-Aktionen wie einem „Looping Bike“ (Überschlag-Fahrrad) und einer Hochradfahrschule über eine rollende Liveband, Fahrradakrobatik und einen Pedelec-Simulator bis hin zur mobilen Fahrradwaschanlage ist für alle Altersgruppen und Interessenlagen etwas geplant. „Die genauen Informationen zu Treffpunkt und Startzeit der einzelnen Sternfahrten und natürlich auch das Programm vor Ort werden wir rechtzeitig bekannt geben, wollen aber jetzt schon alle Fahrradbegeisterten animieren, sich diesen Termin bereits rot im Kalender zu markieren“, sagt Mathias Raabe, der als Radverkehrsbeauftragter beim Kreis Coesfeld die Planungen koordiniert.

Und auch in Senden freut man sich auf den Radaktionstag: „Das Sendener Maifest stellen wir dieses Jahr unter das Motto ‚Senden dreht am Rad‘ und hoffen, dass wir mit dem Radaktionstag so ein wichtiges Zeichen für mehr Klimaschutz durch Radverkehr setzen können“, berichtet Bürgermeister Sebastian Täger.

Infos und Anregungen: Telef. 02597 / 6993-18 (Senden) oder Tel. 02541 / 18-9110 (Kreis Coesfeld).