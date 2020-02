Mit Pindakaas in 28 Tagen durch Europa

Kreis Coesfeld. Mit einem Theaterprojekt zum Thema Europa wendet sich das international bekannte Pindakaas Saxophon Quartett an die Grundschulen und 5. Klassen im Kreis Coesfeld: „In 28 Tagen durch Europa“ erzählt die berühmte Geschichte von Jules Verne weiter. Nachdem der englische Gentleman Phileas Fogg (Schauspieler Frank Dukowski) und sein Diener Passepartout (Schauspieler Marcell Kaiser) ihre Wette gewonnen haben, lassen sie sich auf ein neues Abenteuer ein: In nur 28 Tagen sollen sie alle Länder Europas bereisen und ein geheimnisvolles Rätsel lösen. Dabei hören, sehen und erleben die Kinder, was Europa so einzigartig macht. Begleitet wird das Kinderstück mit klassischer Musik von Beethoven, Rossini, Bizet, aber auch mit Tango, Klezmer und Filmmusik, live gespielt vom Pindakaas Saxophon Quartett.

Von Allgemeine Zeitung