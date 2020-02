Henrichmann zollt AKK hohen Respekt

Niemand ahnte da, dass sie schon so schnell das Handtuch werfen würde. Dass mit dem Thüringen-Desaster so turbulente und schwierige Zeiten für CDU und FDP kommen würden.

Dass AKK gestern den Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklärte, ist ein Schritt, der für den CDU-Kreisvorsitzenden Henrichmann aber „nicht völlig überraschend kommt“, sondern konsequent sei. Der Havixbecker steht in kollegialem Kontakt zu AKK, – „man läuft sich in Berlin im Flur über den Weg“ – und ihm gelang es immerhin, den prominenten Gast zum Neujahrsempfang zu holen. „Ich mag sie menschlich“, sagt er. Dafür, dass sie „sehr klar“ auftrete und „fachlich sehr gut ist“. Annegret Kramp-Karrenbauers Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur und die Ankündigung, den Parteivorsitz abzugeben, „nötigen mir größten Respekt ab“, so der Havixbecker. „Entgegen häufig gepflegter Vorurteile hat sie gezeigt, dass es in Politik und Gesellschaft nicht nur um eigene Interessen geht, sondern um das große Ganze.“ Achtung von ihm auch dafür, dass sie nun nicht weglaufe, sondern den Prozess der Kanzlerkandidatur organisieren wolle. „AKK steht für eine Union der Mitte, sie hat sich immer klar gegen Extremismus von links wie rechts positioniert“, so Henrichmann. Ihr Auftritt beim Neujahrsempfang im Stift Tilbeck habe viele Parteimitglieder „und auch mich selbst beeindruckt. Ihr Plädoyer für eine wehrhafte Demokratie, für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und nicht zuletzt für das C in unserer Partei waren glasklare demokratische Positionen“. Der öffentliche Shitstorm nach den Vorgängen in Thüringen habe in Teilen an Verleumdung gegrenzt.

Wer Kanzler werden könnte? „Das ist für mich noch nicht absehbar“, so Henrichmann. „Es gibt mehrere hervorragend geeignete Persönlichkeiten.“

Politisch in der Bundestagsfraktion laufe die Arbeit ganz normal weiter, sagt Henrichmann. „Die Große Koalition sehe ich nicht in Gefahr.“

Auch SPD-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter André Stinka aus Dülmen sieht diese Gefahr nicht aufgrund der aktuellen Ereignisse. „Unsere Allianz ist dafür zu hoch.“ Und das müsse sie auch sein, um an Themen wie etwa der Grundrente zu arbeiten. „Sonst bestimmt die AfD die Tagesordnung.“ Die Rücktrittsankündigung sei für AKK ein richtiger Schritt, „weil sie keine Kraft hatte, die Flügel in ihrer Partei zusammenzuhalten“, meint Stinka. Für umso bedeutender ist es aus seiner Sicht, dass sich die CDU deutlich positioniert, keine gemeinsame Sache mit Rechtsextremen zu machen. In der CDU gebe es viel zu klären, meint Stinka und spielt auf die Werteunion an, der konservativen Gruppierung innerhalb der CDU. „Ich kann nur raten, das in Ruhe anzugehen und nicht in Panik zu verfallen.“ Das spiele nur der AfD zu, die immer wieder versuche zu stören.