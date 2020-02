Das Schulamt für den Kreis Coesfeld ist für die Grund-, Förder- und Hauptschulen im Kreis zuständig. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr hat auch den drei Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises Coesfeld den Unterrichtsausfall empfohlen. Berufsschüler müssen allerdings, wenn der Arbeitsweg zumutbar ist, an der betrieblichen Ausbildung teilnehmen.

Für die sonstigen weiterführenden Schulen im Kreisgebiet ist die Bezirksregierung Münster zuständig. Diese empfiehlt den Eltern ebenfalls, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken.

Dennoch gilt in Nordrhein-Westfalen (NRW) wie in den anderen Bundesländern für alle Kinder im schulfähigen Alter (in NRW ab sechs Jahren) grundsätzlich erst einmal die Schulpflicht. In Nordrhein-Westfalen ist, anders als beispielsweise im benachbarten Niedersachsen, geregelt, dass im Falle des plötzlichen Eintritts extremer Witterungsverhältnisse oder eines nicht vorhersehbaren Ausfalls des öffentlichen Nahverkehrs die Eltern entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist. Volljährige Schüler entscheiden dies selbst. Auch wenn das Schulversäumnis in derartigen Fällen entschuldigt ist, ist in jedem Fall die Schule zu informieren, so die Bezirksregierung in der Mitteilung.

Ob die Schule wegen extremer Witterungsverhältnisse geschlossen wird, entscheidet die Schulleitung in Absprache mit dem Schulträger.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr appelliert an die betroffenen Eltern: „Lassen Sie Ihre Kinder besser zuhause, damit sie nicht unnötig Gefahren ausgesetzt werden!“ Auch sei erhöhte Vorsicht im Freien geboten, etwa im Wald oder in Parkanlagen, auf Alleen oder Friedhöfen, betont der Landrat. Verzichtbare Fahrten oder Spaziergänge sollten vermieden werden. Der Kreis Coesfeld verfolgt die aktuellen Entwicklungen, um ggf. mit weiteren Informationen und Maßnahmen reagieren zu können.