In den Jahresberichten der stellvertretenden Vorsitzenden Christina Müthing, des Zuchtwarts Eduard Wenge W 314 Herbern und des Jugendleiters Martin Bendiek W 188 Coesfeld sind zahlreiche Erfolge auf Zuchtschauen festgehalten. In der 34. Bundeskaninchenschau in Karlsruhe stellten immerhin elf Altzüchter und drei Jungzüchter 64 Kaninchen aus. Lieriel Schlotmann WJ 308 Lüdinghausen wurde mit ihren Zwergwiddern schwargrannenfarbig ,,Deutsche Vizejugendmeisterin“, wie der Verband mitteilt.

In der Landesschau in Hamm hatten 28 Altzüchter und sechs Jungzüchter 195 Kaninchen ausgestellt. Jugendlandesmeister wurden dort: Chris Lagocki WJ 189 Davensberg auf Lohkaninchen braun, Janine Volkmar WJ 314 Herbern auf Zwerwidder eisengrau und Lukas Frenke W 712 Buldern auf Farbenzwerge russenfarbig blau-weiß.

Martin Bendiek hat zehn Jahre lang die Geschicke der Jugendgruppen geleitet. Da der bisherige 1. Vorsitzende Markus Buxel im vergangenen Jahr aus persönlichen Gründen sein Amt aufgab, musste ein neuer 1. Vorsitzender gewählt werden, wie der Verband mitteilt. Neben diesem stand auch der gesamte Vorstand des Kreisverbandes zur Neuwahl an. Gewählt wurden: 1. Vorsitzender Martin Bendiek (W 188 Coesfeld), 2. Vorsitzende Christina Müthing (W 164 Dülmen), 1. Schriftührerin Maike Althoff (W 189 Davensberg), 2. Schriftführerin Lea Dzik (W 188 Coesfeld), 1. Kassierer Dominic Schriever (W 12 Nottuln), 2. Kassiererin Sandra Naber (W 189 Davensberg), Zuchtwart Tobias Potthoff (W 189 Davensberg) und Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit und Jugendleiterin Sandra Dzik (W 188 Coesfeld).

Die Kreisjugendjungtierschau wird am 5.9. in den Hallen der Firma Hermann Höflich im Industriegebiet Nottuln ausgerichtet. Die diesjährige Kreisschau wird vom W 189 Davensberg durchgeführt und findet am 14./15.11. in den Hallen der alten Molkerei in Davensberg statt.