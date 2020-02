Migrationspaket beschäftigt Kreis

Kreis Coesfeld. Seit dem 1. Januar gelten bundesweit neue Migrationsgesetze, die vor allem zu Veränderungen in den Bereichen Asylrecht, Einwanderung und Ausbildung führen. Das Kommunale Integrationszentrum (KI) lud deshalb gemeinsam mit der Ausländerbehörde des Kreises in das Kreishaus ein, um über die praktische Umsetzung der neuen Gesetzgebung im Kreis Coesfeld ausführlich zu informieren. Rund 70 Fachkräfte und ehrenamtlich Aktive nahmen an der Veranstaltung im Großen Sitzungssaal teil.

Von Allgemeine Zeitung