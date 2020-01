Ehrlich, ungeschönt und mittendrin

Der Journalist Rolf Bauerdick (1957 bis 2018) aus Dülmen hat das „Mädchen auf der Müllhalde“ in Rumänien fotografiert. Ehrlich, ungeschönt, direkt, mittendrin.

Er hat viele Menschen fotografiert, unzählige auf seinen Reportagereisen in rund 60 Ländern. Sinti, Roma, Menschen am Rande der Gesellschaft in ihrem Alltag.

Der Kreis Coesfeld zeigt zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Lüdinghausen und der Katholischen Kirchengemeinde St. Felizitas Lüdinghausen und Seppenrade eine Auswahl seiner Fotografien ab Sonntag (2.2.) an drei Orten – in den beiden Kirchen und in der Burg Vischering in Lüdinghausen. Am Sonntag wäre Bauerdick, der im Sauerland geboren wurde und in Dülmen-Hiddingsel lebte, 63 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass spricht seine Tochter Leonie zur Eröffnung Gedenkworte.

„Rolf Bauerdick hat Menschen so fotografiert, dass wir nicht das Foto anschauen, sondern das Gesicht uns“, sagt die evangelische Pfarrerin Silke Niemeyer. Sie hatte ihn anlässlich einer Ausstellung in Lüdinghausen kennengelernt; „er war ja auch ein Theologe“. In Kooperation mit seiner Frau Anke entstand nach seinemTod die Idee, einen Teil seiner vielen Fotografien auszustellen. Dazu sind in den nächsten Monaten weitere Lesungen und Vorträge geplant. „Look & See“ lautet die Überschrift der Ausstellung, „im Sinne von Sehen und Verstehen“, erläutert Kulturreferentin Anna Maria Katz.

Bauerdick war kein Unbekannter, seine Reportagen wurden in verschiedenen Tageszeitungen und Magazinen veröffentlicht; seine Arbeiten bekamen mehrere Auszeichnungen. Er schrieb Bücher, darunter das viel diskutierte Werk „Zigeuner: Begegnungen mit einem ungeliebten Volk“ (2013). Bauerdick war der Meinung, dass das Wort Zigeuner in Ordnung sei – denn die meisten Sinti und Roma, die er besuchte, bezeichneten sich selber so, argumentierte er.

Der Dülmener war ein Macher – der Beruf als freier Jorunalist und Fotograf erschien ihm „spannender und lebensnaher“ als der des Theologen und Akademikers, bemerkte er einmal. Er ging zu den Menschen, „er lebte bei ihnen und hat abends mit ihnen gefeiert, sonst wären solche Fotos nicht entstanden“, sagt Pastoralreferent Michael Kertelge (St. Felizitas).

Menschen, das war es, was ihn interessierte. Gesichter, die Geschichten erzählen. Momente, die ein ganzes Leben repräsentieren, die er mit seiner Spiegelreflexkamera zeichnete. In Schwarzweiß, später in Farbe. Aber auch „die wunderbaren wie auch sonderbaren Traditionen der Volksfrömmigkeit“, wie er sagte, standen im Mittelpunkt seines besonderen Interesses.

„Er hatte ein gutes Gefühl für den richtigen Moment“, sagt Niemeyer. Dabei sind es keine Fotografien, die das Elend zeigen wollen. „Und er mochte es auch nicht, wenn gesagt wurde, dass er den Menschen mit seinen Fotos die Würde zurückgebe“, berichtet Niemeyer. „Er meinte, dass die Menschen diese Würde bereits hätten und er sie höchstens noch einmal ans Licht bringe.“

Ausstellung und Lesungen:

Die Ausstellung „Look & See“ zeigt in der Burg Vischering in Lüdinghausen Fotos aus Rolf Bauerdicks Reihen „Gypsy-Passion“ und „Mama, du siehst zu viel“; in der Katholischen Gemeinde St. Felizitas Lüdinghausen gibt es neben Bildern zudem Texte aus der Rubrik „Meine kleine Welt“, und in der Evangelischen Kirche Lüdinghausen Bilder unter dem Titel „Kinderseelen“. 0 Eröffnung: 2. Februar; 16 Uhr St. Felizitas Lüdinghausen; 16.30 Uhr Evangelische Kirche; 17 Uhr Burg Vischering. Eine Einführung gibt Fotograf Rolf Nobel. Tochter Leonie Bauerdick spricht Gedenkworte. Begrüßung: Landrat Christian Schulze Pellengahr

0 Lesungen: 19. März, 19.30 Uhr, Burg Vischering, mit Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung); 19. Mai, 19.30 Uhr, Burg Vischering

Sabine und Michael von Ahlen lesen aus „Wie die Madonna auf den Mond kam“ von Rolf Bauerdick