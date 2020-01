Dass es sich bei diesem – auch politisch engagierten – Verband nicht um einen Häkel- oder Kochclub handelt, steht schon lange außer Frage. Das unterstrich einmal mehr Annegret Langehaneberg, die ein „Update“ aus dem Landesverband mitbrachte. Mit dem Verweis auf den Gesellschaftsvertrag erläuterte sie das Positionspapier, das unter anderem beinhaltet, dass Ernährung und Verbraucherbildung auch in den Schulunterricht implementiert werden muss. „Das predigen wir schon seit Jahren. Aber wir bleiben dran!“, betonte Annegret Langehaneberg.

Um die Dringlichkeit der Bildungsoffensive auf höherer Ebene zu verdeutlich, machte sich Regina Selhorst, Präsidentin des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes, unlängst auf den Weg nach Düsseldorf. In einem Gespräch mit NRW-Landesminister Armin Laschet verwies sie unter anderem auf die Notwendigkeit, dass jedes Kind einmal einen Bauernhof besuchen muss, um eine Vorstellung, ein Gefühl und eine Wertschätzung für die Produktion von Nahrungsmitteln entwickeln zu können. „Wir haben viele Ressourcen, brauchen aber die Unterstützung der Politik“, erklärte Langehaneberg.

Großen Applaus gab es nachträglich für Susanne Strätker vom Ortsverband Nottuln-Darup, die maßgeblich daran beteiligt war, die Landwirte-Demo im Kreis Coesfeld auf den Weg zu bringen.

Immer mehr Bürokratie, noch mehr Auflagen, hohe Arbeitsbelastung auch an Sonn- und Feiertagen, stark schwankendes Einkommen, Generationenkonflikte und nicht zuletzt Anfeindungen von außen, machen das Leben in der Landwirtschaft gegenwärtig weder leicht noch lustig. Deshalb stand die Weichenstellung für ein entspannteres Arbeitsleben im Fokus des Vortrags, zu dem der Kreislandfrauen eine Supervisorin aus dem Münsterland eingeladen hatte. So sehr viel Neues gab es dabei allerdings nicht zu erfahren. Ebenso hätte die Darstellung als solches – dem Naturell der Landfrauen entsprechend – etwas mehr PS und lebendige Praxisbeispiele vertragen.

Nützliches Werkzeug zur Stressredaktion im Alltag: „Wenn du einen Riesen siehst, schau’ auf den Stand der Sonne, denn es könnte auch ein Zwerg sein!“, Zitat der Supervisorin.

Wer in Erfahrung bringen möchte, wie sich „Eine Herausforderung des Lebens elegant meistern lässt“, der hat beim Kreislandfrauentag am Samstag (7. März, 14 Uhr, Aula Schulzentrum Dülmen) eine günstige Gelegenheit dazu. Nach dem Genuss von Kaffee und Kuchen beleuchtet die Autorin Nicole Staudinger mit Witz, Charme und Humor, wie sie einen Umgang mit ihrer Diagnose Brustkrebs fand.

Infos und Anmeldungen unter petra.liesner@lwk.nw.de