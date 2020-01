140 Sitzungstermine absolviert

Der Kreistag des Kreises Coesfeld, der Kreisausschuss und ihre verschiedenen Fachgremien brachten es in 2019 auf 55 Sitzungen; zudem standen insgesamt 85 Fraktionssitzungen der Parteien auf dem Plan. Zusammengerechnet absolvierten die ehrenamtlichen Politiker also 140 Termine. Behandelt wurden im vergangenen Jahr 292 Sitzungsvorlagen, gegenüber 213 in 2018. Daneben fanden zahlreiche Termine der Vertretungen des Kreises in verschiedenen Beiräten und Gremien statt. „Dieser große Einsatz für das Gemeinwohl dient allen Menschen im Kreis Coesfeld und ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit“, dankt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den 54 Kreistagsabgeordneten und zahlreichen sachkundigen Bürgern.

Von Allgemeine Zeitung