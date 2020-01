Kampf gegen Funklöcher geht weiter

Eine deutliche Verbesserung dürften Telefónica-Kunden in Coesfeld verspürt haben. Dort sind zwei Masten aufgerüstet worden, sodass nun nahezu überall in der Kreisstadt mit Highspeed unterwegs gesurft werden kann. Auch in Nordkirchen an der Asbachstraße sendet die Station dort nun in 4G. Mit Blick auf die Masten sei dem Kreis in 2019 zugutegekommen, dass „die Genehmigung für die Stationen innerhalb weniger Wochen erteilt werden konnte“, meint Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „So profitieren auch die Gewerbegebiete und Verkehrsachsen wie die Autobahn 1 bei Ascheberg“, sagt Jochen Wilms. Im Dreieck zwischen Lüdinghausen, Senden und Buldern gebe es hingegen noch unversorgte Flächen, so der Breitbandkoordinator der wfc. Doch auch in 2020 sollen diese LTE-Funklöcher nach und nach gestopft werden. „Die neuen Frequenzauflagen führen zu einer besseren Versorgung der Bahnstrecke von Coesfeld nach Münster“, informiert Wilms. „Und auch Südkirchen wird am Sportpark einen neuen Standort kriegen. Das war dort immer ein Problem“, fügt der Experte hinzu. „Dabei war es hilfreich, mit den Kommunen eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie zu fahren“, sagt Schulze Pellengahr.

Erfreulich sei laut Wilms, dass sich die Befürchtung, Verbraucher könnten in alten UMTS-Verträgen hängen bleiben, nicht bestätigt habe. „Da findet eine sanfte Migration, also eine sukzessive Umstellung auf LTE, statt“, so Wilms. Wünschenswert wäre es, meint Wilms, „dass Anbieter Standorte häufiger gemeinsam nutzen“. Weil dies jedoch oft ein frommer Wunsch bleibt, werde auch der Aufbau alternativer Netze wie LoRaWAN geprüft.