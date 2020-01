„Ums Sportabzeichen beneidet man uns“

Kreis Coesfeld. Eindeutiger geht es nicht. Alle 144 Delegierten haben Jens Wortmann (31) Ende November beim Jugendtag in Ratingen an die Spitze der Sportjugend NRW wiedergewählt. Doch darauf will sich der Politikwissenschaftler aus Coesfeld, der zudem im Vorstand des Kreissportbunds tätig ist, nicht ausruhen. Im Interview mit Redaktionsmitglied Florian Schütte spricht Wortmann über seine Funktion in zwei Verbänden, anstehende Projekte und verrät, was den Kreis Coesfeld im Sportbereich auszeichnet.

Von Allgemeine Zeitung