Polizei verstärkt im Einsatz

Kreis Coesfeld (vth). Die Polizei ist über Silvester im Kreis Coesfeld verstärkt im Einsatz. „An allen Wachen wurde die Personalstärke erhöht“, so Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding auf Nachfrage. Ein besonderes Augenmerk wollen die Beamten auf Marktplätze legen, wo üblicherweise intensiv geböllert wird, so in Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen. Auch mit Alkoholkontrollen auf Nebenstraßen müssen Autofahrer rechnen. Ausgesprochene Böllerverbote, wie in mehreren größeren Städten, gibt es im Kreis Coesfeld nicht. Die AOK Nordwest warnt indes vor einem Knalltrauma, das die Silvester-Böllerei auslösen kann. „Ein Knalltrauma, durch Silvesterböller verursacht, ist eine häufige Gefahrenquelle für dauerhaften Hörverlust. Insbesondere in der Altersgruppe bis 25 Jahre ist die Anzahl der Betroffenen alarmierend“, so AOK-Serviceregionsleiter Dirk Pisula. Studien der Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde hätten ergeben, dass zum Jahreswechsel in Deutschland jährlich etwa 8000 Menschen so ein Knalltrauma erleiden.

Von Viola ter Horst