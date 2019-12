Neujahrskonzert in Bösensell

Senden. Einen bunten Strauß festlicher, besinnlicher und unterhaltsamer Werke haben die Sopranistin Heike Hallaschka, der Trompeter Gerd Radeke und Christiane Alt-Epping (Orgel und Klavier) für ihr traditionelles Neujahrskonzert in Senden-Bösensell zusammengestellt. Es beginnt am 1. Januar um 17 Uhr in der St. Johanneskirche. Zu hören sind Liebesduette von Johannes Brahms und Tangos von Astor Piazzolla ebenso wie das Finale aus Haydns Trompetenkonzert. Der Eintritt ist frei. Am 3. Januar wird um 18.30 Uhr das Neujahrskonzert in der Apostelkirche Münster wiederholt.

Von Allgemeine Zeitung