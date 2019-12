Rund um die Uhr im Einsatz

Kreis Coesfeld. Auch über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sorgen die Apotheken im Kreis Coesfeld für eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit Arzneimitteln. „Ob an Heiligabend oder am Neujahrsmorgen – wer dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer Notdienstapotheke“, versichert Dr. Stephan Barrmeyer, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Coesfeld. In unserer Zeitung sind die Apotheken, die Notdienst haben, aufgeführt. Ansonsten findet man die nächstgelegene Notdienstapotheke auch unter der kostenlosen Festnetznummer 0800 / 00 22 8 33. „Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, sagt Barrmeyer, „denn jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienstapotheken hin – und zwar vom jeweiligen Standort aus betrachtet.“

Von Allgemeine Zeitung