Neue Rettungswagen im Einsatz

Kreis Coesfeld. Als „rollende Intensivstation“ auf technisch neustem Stand bezeichnete DRK-Vorstand Christoph Schlütermann die drei neuen Rettungstransportwagen (RTW), die jetzt im Kreis Coesfeld unterwegs sind. Der Kreis als Träger des Rettungsdienstes übergab sie für die Rettungswachen in Dülmen, Lüdinghausen und Nottuln. „Kein Luxus, sondern absolut notwendig“, so Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr zu den Investitionen im Rettungsdienst. Im Rahmen der Umsetzung des Rettungsbedarfsplans hat der Kreis insgesamt sieben neue Rettungswagen in Auftrag gegeben. Vier Fahrzeuge befinden sich noch in der Herstellung bei einer Firma in Neubrandenburg; sie sollen nächstes Jahr kommen. Die alten Rettungwagen sollen die zusätzlichen Bedarfe in Ascheberg (zwei), Billerbeck (zwei) und Coesfeld (drei) decken.

Von Viola ter Horst