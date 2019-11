Europa ist völlig von den Socken

Kreis Coesfeld. ...und für die Herstellung eines Last-Minute-Adventskalenders eignen sie sich bestimmt auch. Am Freitagmorgen haben die Fremdsprachenassistenten der HBF-17 vom Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld ihr Produkt für Europa vorgestellt – nachhaltige und fair gehandelte Socken mit dem Namen „Two peace of socks“ getreu dem Slogan „We walk together – we stand together“. Kurz nach der englischsprachigen Präsentation standen bereits die ersten Käufer Schlange.

Von Florian Schütte